اجتمع مجلس إدارة بنك الخليج، وانتخب بالتزكية بدر ناصر الخرافي رئيسا لمجلس الإدارة، وتم استدعاء عضو الاحتياط عبداللطيف الشارخ، ليضم تشكيل مجلس الإدارة علي مراد بهبهاني نائبا للرئيس، إلى جانب عضوية كل من أحمد محمد البحر والسيد عبدالرحمن محمد الطويل وعمر حمد العيسى القناعي وبراك عبدالمحسن العصفور وفواز محمد العوضي وعبدالله ساير الساير وطلال علي الصايغ وريم عبدالله الصالح.

وتوجه المجلس بالشكر إلى رئيس مجلس الإدارة السابق جاسم مصطفى بودي، على ما قدمه من تفان وجهد، خلال فترة رئاسته للبنك، مؤكدا الاستمرار في تطبيق استراتيجية 2025، الرامية إلى تعزيز الأداء المالي والتشغيلي، وتقديم أفضل الخدمات والمنتجات إلى جميع العملاء.

ويتمتع بدر ناصر الخرافي بخبرات واسعة تتجاوز 20 عاما في القطاع المالي والمصرفي والصناعي، إلى جانب قطاع الاتصالات وشغل مناصب قيادية في العديد من كبريات الشركات في الكويت والمنطقة، في حين انضم إلى عضوية مجلس إدارة بنك الخليج في مارس 2012.

ويشغل الخرافي حاليا منصب نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في مجموعة زين ونائب الرئيس في شركة زين السعودية ونائب الرئيس في شركة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية وعضو مجلس إدارة ورئيس اللجنة التنفيذية في بورصة الكويت ونائب رئيس مجلس إدارة شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن ونائب الرئيس في شركة الاستثمارات الوطنية وعضو مجلس إدارة بالمجلس - استشاري الشرق الأوسط «بنك كوتس وشركاه» في المملكة المتحدة.

يذكر أن بدر ناصر الخرافي حاصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من جامعة الكويت ويحمل الخرافي درجة الماجستير من كلية لندن لإدارة الأعمال في المملكة المتحدة وأنهى 3 سنوات من برنامج الدكتوراه في إدارة الأعمال لدى كلية الدراسات العليا والجامعية للأعمال (De Emressa Institute) في مدريد - إسبانيا.