بعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد برسائل شكر إلى عبدالرحمن المطيري وزير الاعلام والثقافة ـ رئيس اللجنة الدائمة للاحتفال بالاعياد الوطنية والمناسبات الوطنية والى د.عادل العدواني وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والى الشيخة أمثال الأحمد رئيسة مركز العمل التطوعي ـ أمين سر اللجنة الدائمة للاحتفال بالاعياد والمناسبات الوطنية أعرب فيها سموه، حفظه الله، عن خالص شكره وتقديره على الجهود المبذولة في الاعداد والتنسيق للاوبريت الوطني «قصة وطن» الذي أقامته وزارة التربية برعاية وحضور سموه، وذلك بمناسبة الاحتفالات بذكرى الاعياد الوطنية لهذا العام 2024م.

مشيدا سموه بما تميز به هذا الاوبريت من مستوى فني رفيع وبما تضمنه من تجسيد لمعاني الحب والولاء والوفاء للوطن الغالي وبالاداء المتميز للطلاب والطالبات الذين شاركوا في تقديم هذا الاوبريت الوطني على أكمل وجه والذي أسهم في نجاحه وإخراجه بحلته الجميلة.

سائلا سموه المولى تعالى أن يحفظ الوطن العزيز ويديم عليه نعمة الأمن والأمان والرخاء ويوفق الجميع للارتقاء بمساره التنموي الطموح نحو آفاق التقدم والازدهار.