تحت رعاية مدير جامعة الكويت بالإنابة د.مشاري الحربي افتتح مكتب مساعد العميد للشؤون الطلابية بكلية العلوم معرض SCIENCE EXPO 2024 بحضور القائم بأعمال عميد كلية العلوم د.محمد بن سبت، وذلك في مدينة صباح السالم الجامعية، الشدادية.



وقال د.بن سبت: ان كلية العلوم تحتفل بافتتاح أكبر معرض سنوي تقيمه الكلية بعنوان (SCIENCEEXPO 2024) بمشاركة الأندية العلمية التابعة للأقسام العلمية وعدة جهات من القطاعين العام والخاص من داخل وخارج جامعة الكويت، مشيدا بالجهود المبذولة والتي تهدف إلى تعريف الطلبة الخريجين بالفرص الوظيفية، مضيفا بأن المعرض يضم سلسلة تعريفية للتخصصات التي تطرحها كلية العلوم وعلاقة كل تخصص بالآخر ومجالات العمل المتاحة لكل منها.



ويقام هذا المعرض على مدار يومين حول مختلف التخصصات، حيث يعرض خلاله الطلبة تجاربهم وخبراتهم التي اكتسبوها، إلى جانب بعض المواد التعليمية المستخدمة في المختبرات والعروض التي ستعرض للزوار متضمنة شرحا وصورا وتطبيقات علمية مختلفة.