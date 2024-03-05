القاهرة - محمد سامي



نجح فريق مودرن فيوتشر في الصعود إلى ربع نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية بعد فوزه على ضيفه الهلال الليبي بخماسية نظيفة في ختام دور المجموعات لكأس الكونفدرالية الأفريقية، وذلك بعدما رفع رصيده بقيادة مدربه تامر مصطفى إلى 11 نقطة حل بها ثانيا خلف المتصدر اتحاد العاصمة الجزائري صاحب الـ 13 نقطة.



وبذلك اكتمل عقد الأندية المتأهلة إلى ربع نهائي كأس الكونفدرالية، حيث تأهل في المستوى الأول كل من الزمالك المصري واتحاد العاصمة الجزائري ونهضة بركان المغربي ودريمز الغاني، بينما جاء في المستوى الثاني كل من فيوتشر وأبو سليم الليبي والملعب المالي وريفرز يونايتد النيجيري.



وفي شأن الدوري المصري الممتاز، عاد الاتحاد السكندري بقيادة مدربه طارق العشري إلى طريق الانتصارات بعد ثلاث جولات بعدما حقق فوزا متأخرا بنتيجة 2-1 على مضيفه متصدر الترتيب فريق إنبي وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 15.



وأحرز الأنغولى مابولولو هدفي الاتحاد في الدقيقتين (18 و4+90) ليرفع رصيده إلى 9 أهداف متساويا مع حسام أشرف مهاجم بلدية المحلة في صدارة ترتيب الهدافين.



ورفع الاتحاد رصيده إلى 23 نقطة في المركز الثاني من 13 مباراة، بينما احتفظ إنبي بصدارته بـ 26 نقطة من 15 مواجهة.



وتستأنف اليوم الثلاثاء منافسات الجولة الـ 15 بلقاء طلائع الجيش مع الداخلية في الخامسة مساء، ويستضيف المصري البورسعيدي نظيره سموحة السكندري في الـ 8 مساء.