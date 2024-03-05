بيروت - اتحاد درويش



تقدم النائب الياس جرادي باقتراحي قانونين يرمي الأول إلى إصدار طابع مالي لمصلحة الجيش اللبناني، على أن تتولى وزارة المالية اصداره، وتبلغ قيمته 250 ألف ليرة لبنانية، ويعود ريعه لمصلحة مؤسسة الجيش اللبناني حصرا، ويصرف في باب النفقات الطبية والمنح المدرسية للعسكريين في الخدمة أوالمتقاعدين منهم، مؤكدا أن الجيش اللبناني هو الركيزة الأمنية الأساسية للدفاع عن لبنان وحفظ الأمن في البلاد، ويقتضي دعمه نظير تضحياته الجسام دفاعا عن لبنان وعن المجتمع من خلال إيجاد مصدر مالي ثابت يساعد قطاعي الطبابة والتعليم في هذه المؤسسة.



أما الاقتراح الثاني وهو إعفاء المكلفين في محافظتي الجنوب والنبطية من الرسوم والضرائب المالية والبلدية ومن اشتراكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.



وأشار جرادي إلى أن العدو الإسرائيلي يشن حربا جديدة على لبنان منذ الثامن من نوفمبر الماضي أدت إلى هدم مئات المنازل بشكل كلي فضلا عن تعرض آلاف المنشآت السكنية والتجارية للأضرار الجسيمة في مناطق لبنانية عدة ولاسيما في محافظتي الجنوب والنبطية. وقد نتج عن هذه الحرب العدوانية نزوح مئات الآلاف وتوقف أعمالهم وانقطاع مصادر أرزاقهم، وباعتبار أن هذا الوضع الإنساني اجتماعيا واقتصاديا يجعل تحميل ناسنا النازحين والصامدين للرسوم والضرائب أمرا غير أخلاقي وخذلانا لهم وهم الذين يقدمون التضحيات من أجل لبنان والانتصار الحتمي ضد العدو الإسرائيلي.