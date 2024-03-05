

بيروت - خلدون قواص



أكد مفتي لبنان الشيخ عبداللطيف دريان ورئيس الحكومة السابق حسان دياب خلال لقائهما في دار الفتوى على أهمية اتفاق اللبنانيين ودعم الجهود والمساعي المخلصة داخليا وخارجيا لإنجاز الاستحقاق الرئاسي مع الأطراف المعنية للنهوض بلبنان وانتخاب رئيس للجمهورية، والفصل بين أزمة الشرق الأوسط عن الأزمة اللبنانية، وألا يكون هناك رابط بينهما، وان تثمر الجهود والمساعي وقف إطلاق النار في جنوب لبنان، ومنع توسيع العدوان الإسرائيلي على الجنوب وإلزام العدو بتنفيذ القرار 1701 وتعزيز الوحدة الوطنية التي تشكل أساسا في حماية لبنان.



وحذرا من النوايا الوحشية للكيان الصهيوني على قطاع غزة وجنوب لبنان واستمرار الإبادة الجماعية في غزة وتدميرها وتهجير أبنائها وتجويعهم وتداعيات ذلك على المنطقة، مما يستوجب وقف إطلاق نار فوري في غزة وتنفيذ القرارات الدولية.