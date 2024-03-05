

هادي العنزي



يحل الفريق الأول لكرة السلة بنادي الريان القطري ضيفا على كاظمة في الـ 8 مساء اليوم، في مواجهة الملحق المؤهل إلى الدور نصف النهائي للدوري الآسيوي لكرة السلة «السوبرليغ» لغرب آسيا، منطقة الخليج، وذلك على صالة الاتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله.



وستكون مواجهات كاظمة والريان القطري بنظام الفائز في مباراتين من ثلاثة متاحة «البلاي اوف»، حيث يتأهل الفائز منهما والفائز من شباب أهلي دبي الإماراتي، ونظيره المحرق البحريني إلى نصف النهائي مباشرة، ليلتحق مع الكويت والمنامة البحريني الذين تأهلا بعدما تصدرا المجموعتين الأولى والثانية تواليا في الأدوار التمهيدية.



ويبدو «البرتقالي» في أفضل حالة فنية، بعدما قدم أداء متميزا أمام الكويت في المواجهة التي جمعت الفريق في الدوري العام، وشهدت مشاركة أولى للمحترف الأميركي نيو وليامز.



ويملك المدرب السلوفيني بويان لازيتش العديد من الأوراق الرابحة في صفوف «البرتقالي» والتي متى ما أحسن استغلالها، فإن المواجهة ستدين بأفضلية لكاظمة، ومن بين نجوم الفريق «المايسترو» أحمد البلوشي، وعبدالعزيز الحميدي، وعبدالرحمن جمعة، ويوسف بورحمة، بالإضافة إلى المحترفين الأميركيين ليسلي، وشابمان.