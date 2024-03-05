أعلنت الحكومة الإيرانية أمس أن نسبة المشاركة في انتخابات مجلس الشورى ومجلس خبراء القيادة الجمعة بلغت 41% من الناخبين، مقارنة بـ 42.57% في الانتخابات التشريعية عام 2020.



وبذلك تعتبر نسبة المشاركة هذه هي الأدنى في الانتخابات التشريعية منذ الثورة الإسلامية عام 1979، على خلفية دعوات للامتناع عن التصويت وجهت بعد استبعاد العديد من المرشحين المعتدلين أو الإصلاحيين قبل عملية الاقتراع، وهي الأولى منذ الاحتجاجات الواسعة التي هزت إيران في نهاية عام 2022.



أظهرت نتائج الانتخابات تقدم التيار المحافظ وحصوله على أغلبية المقاعد في البرلمان، وفق النتائج النهائية، فإن 245 مرشحا من أصل 290 تسلموا بطاقات الدخول إلى البرلمان في المرحلة الأولى و45 آخرين بانتظار جولة الحسم في أبريل القادم، الحصيلة توضح أن التيار المحافظ حصد أغلبية مقاعد البرلمان يليه المستقلون ونحو 30 مقعدا للإصلاحيين».



ووفقا لوكالة «مهر» الإيرانية فقد بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات 41%، وفي طهران تحديدا بلغت 24%، وتم بث سير عملية فرز الأصوات عبر القنوات التلفزيونية بشكل مباشر لأول مرة في تاريخ إيران.



وبحسب وزارة الداخلية الإيرانية، بلغ عدد الذين يحق لهم المشاركة في الانتخابات البرلمانية ومجلس خبراء القيادة في الدورة الحالية الحالية 61 مليونا و172 ألفا و298 شخصا، في حين يبلغ إجمالي عدد المرشحين 15 ألفا و200 مرشح لانتخابات مجلس الشورى و144 مرشحا لانتخابات مجلس خبراء القيادة.



وأعلن المتحدث باسم لجنة الانتخابات في إيران وفق وكالة تسنيم الدولية للأنباء، أسماء الأشخاص الذين حصلوا على الأصوات الضرورية للدخول إلى مجلس الشورى الإسلامي.



ويلاحظ من بين الأسماء التي حصلت على النصاب في انتخابات طهران رئيس مجلس الشورى الإسلامي الحالي محمد باقر قاليباف.



وبحسب قانون انتخابات البرلمان، يجب أن يفوز كل مرشح بما لا يقل عن 20% من الأصوات الصحيحة في المرحلة الأولى من الانتخابات، لكن بحسب المتحدث باسم اللجنة المركزية للانتخابات، «في 21 دائرة انتخابية، لم يتمكن المرشحون من الحصول على هذا العدد من الأصوات، وفي هذه الدوائر تم نقل الانتخابات إلى الجولة الثانية».



من جهته، قال وزير الداخلية الإيرانية أحمد وحيدي، أمس، إن إحصائيات المشاركة في انتخابات مجلس الشورى الإسلامي ومجلس خبراء القيادة بلغت 41%، ما يعني أن نحو 25 مليون شخص شاركوا في هذه الانتخابات.



وأضاف بحسب وكالة تسنيم للأنباء رغم الدعاية التي قام بها الأعداء لثني الشعب عن المشاركة في الانتخابات ورغم بعض الصعوبات الاقتصادية التي يواجهها الشعب، إلا أن الشعب شارك في الانتخابات.



وأضاف وزير الداخلية: نستعد للجولة الثانية من الانتخابات النيابية. وينبغي القول نسبة الورقة البيضاء، كانت 5% في جميع المراكز.