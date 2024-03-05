وسط تحذيرات الأمم المتحدة من أن الحرب في قطاع غزة «برميل بارود» قد تؤدي إلى حرب أوسع في الشرق الأوسط، تسارعت جهود الوساطة في القاهرة أمس للتوصل إلى هدنة في قطاع غزة بحلول شهر رمضان، بعد أن كثفت الولايات المتحدة ضغوطها من أجل وقف القتال والإفراج عن الأسرى والمحتجزين وإدخال مزيد من المساعدات إلى القطاع المحاصر.



واجتمع وسطاء قطريون ومصريون وأميركيون مع موفدين من حركة حماس في غياب ممثلين عن إسرائيل، في القاهرة أمس لليوم الثاني من المحادثات. وتحدثت قناة «القاهرة» الإخبارية عن «تقدم ملحوظ» سجل في اليوم السابق، وهو ما أكده مسؤول من حماس طلب عدم الكشف عن اسمه. ونقلت القناة عن «مصدر رفيع المستوى» قوله إن «مصر تبذل جهودا حثيثة للتوصل إلى اتفاق هدنة قبل شهر رمضان»، مؤكدا أن هناك «تقدما محلوظا في مفاوضات الهدنة سعيا للتوصل إلى اتفاق عادل».



وينص الاقتراح الذي تقدمت به الدول الوسيطة مصر وقطر وأميركا في مفاوضات جرت في فرنسا قبل أسابيع، على وقف القتال لمدة ستة أسابيع وإطلاق سراح 42 محتجزا في غزة مقابل إطلاق سراح معتقلين فلسطينيين في السجون الإسرائيلية.



وتريد حركة حماس أن تسحب إسرائيل جميع قواتها من غزة، في حين يصر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على أن الجيش سيواصل حملته لتدمير حماس، بما في ذلك في رفح أقصى جنوب القطاع حيث يتكدس نحو 1.5 مليون فلسطيني معظمهم نازحون.



وطالبت إسرائيل أيضا، وفق وسائل إعلام إسرائيلية، بقائمة بأسماء جميع الذين لا يزالون محتجزين في قطاع غزة. وهي تقدر أن عددهم 130 من أصل 250، ويقدر أن 31 من الذين لا يزالون في غزة قد قتلوا.



وكانت دعت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس، إلى «وقف فوري لإطلاق النار» في قطاع غزة، وانتقدت إسرائيل بسبب شح المساعدات في حين يتضور الغزيون جوعا.



وقالت هاريس «نظرا إلى حجم المعاناة في غزة يجب أن يكون هناك وقف فوري لإطلاق النار خلال الأسابيع الستة المقبلة على الأقل، وهو الأمر المطروح حاليا على طاولة المفاوضات». وقالت هاريس «على الحكومة الإسرائيلية فعل المزيد لزيادة المساعدات بشكل ملموس. لا توجد أعذار»، مضيفة أن على إسرائيل «أن تفتح نقاط عبور جديدة»، و«ألا تفرض قيودا غير ضرورية على إيصال المساعدات».



وأضافت «تقول حماس إنها تريد وقف إطلاق النار. حسنا، هناك اتفاق مطروح على الطاولة. وكما قلنا، على حماس الموافقة على هذا الاتفاق».



وجاءت مفاوضات الهدنة في وقت تعاني حكومة الحرب الإسرائيلية من شرخ كبير، حيث شن وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش هجوما لاذعا على العضو في حكومة الحرب الإسرائيلية بيني غانتس، ووصفه بأنه الحلقة الأضعف في الحكومة. وقال سموتريتش إن غانتس يخدم مصلحة إدارة الرئيس جو بايدن ويروج لخطتها لإقامة دولة فلسطينية. وتأتي التصريحات على خلفية زيارة غانتس إلى واشنطن للاجتماع مع مسؤولين أميركيين ومناقشة «وقف مؤقت لإطلاق النار» و«الحاجة إلى زيادة كبيرة» في المساعدات الإنسانية لغزة، وفق ما أفاد مسؤول في البيت الأبيض. ومكمن الخلاف أن الزيارة لم يتم تنسيقها مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.



كما انتقد وزير التعاون الإقليمي دودي أمسيلم زيارة غانتس إلى الولايات المتحدة في منشور على منصة التواصل الاجتماعي «إكس» قائلا «سيد غانتس، دخولك إلى الحكومة كان يهدف إلى الوحدة في فترة طارئة، لا إلى أن تكون حصان طروادة».



من جهته، دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي بن غفير لإصدار تعليمات فورية بوقف المحادثات والانتقال الى مرحلة أقوى من القتال.



ميدانيا، أفادت وزارة الصحة في القطاع المدمر الذي تسيطر عليه حركة المقاومة الإسلامية حماس ويعاني من نقص حاد في الغذاء جراء الحرب المستمرة منذ قرابة خمسة أشهر إن 124 شخصا قتلوا خلال 24 ساعة في القصف الإسرائيلي.



وتواصل إسرائيل حربها بلا هوادة على القطاع. وأفاد شهود عيان عن وقوع معارك عنيفة في حي الزيتون بمدينة غزة ومدينة خان يونس الجنوبية.



وأكد المكتب الإعلامي لحكومة حماس، أن «عشرات الغارات الجوية» و«القصف المدفعي المكثف» أصابت مناطق عدة في أنحاء غزة.



وقال الجيش الإسرائيلي إنه نفذ «غارات محددة الأهداف» في منطقة خان يونس، وقتل 15شخصا واعتقل العشرات بزعم ارتباطهم بفصائل فلسطينية مسلحة.



وفي هذا السياق، حذر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، من اتساع رقعة النزاع إلى البلدان المجاورة، وقال أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف «أنا قلق للغاية من أن أي شرارة من برميل البارود هذا قد تؤدي إلى حريق هائل أوسع. ستكون لذلك تداعيات على كل دولة من دول الشرق الأوسط وأخرى كثيرة خارجه».



في الضفة الغربية المحتلة، قتل فتى فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي فجر الإثنين في مدينة رام الله، على ما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، فيما فجر الجيش في مدينة نابلس منزل فلسطيني متهم بقتل سيدة بريطانية إسرائيلية وابنتيها العام الماضي وقتل بعد ذلك.