دارين العلي



وقّعت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة عقد الدعوة الاستشارية مع مكتب الدار الهندسية لإعداد الدراسات والوثائق المرتبطة بمخطط المياه العام في الكويت، بحضور وكيلة وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بالتكليف م. مها العسعوسي وعدد من مسؤولي قطاع مشاريع المياه. وقالت م.مها العسعوسي إن عقد الدعوة الاستشارية التي تم توقيعها يتضمن إعداد الدراسات ووثائق مناقصات لـ 8 مشاريع مياه استراتيجية، وكذلك إعداد الدراسات الخاصة بموضوع ربط شبكة المياه في الجنوب بالشبكة الشمالية.



وأوضحت العسعوسي أنه «من ضمن المشاريع التي سيتم إعداد دراساتها ووثائقها إنشاء مجمعين لتوزيع المياه احدها في منطقة الوفرة في جنوب البلاد والآخر إنشاء مجمع توزيع في منطقة النعايم شمال البلاد، بالإضافة إلى تطوير مجمعي توزيع مياه الاحمدي وصبحان لزيادة سعتهما التخزينية المستقبلية وقدرة النقل والتوزيع، مبينة ان معدل زيادة السعة التخزينية لكليهما سيكون مرتبطا بالنواحي الفنية لتطوير موقع الخزانات.



وذكرت ان المشروع الأساسي الخاص بإعداد المخطط العام للمياه في الكويت الذي سيقوم به الاستشاري سيحدد السعة الإضافية التي تحتاجها الوزارة في كل موقع من المواقع التي سيتم تطويرها، لافتة إلى ان التركيز سيتم أولا على تطوير مجمع توزيع صبحان نظرا لحاجة محطاته إلى التطوير بشكل كامل.



وبينت أنه من خلال المخطط العام للمياه في دولة الكويت الذي سيقوم بإعداده الاستشاري سيمكننا التعرف على الاحتياجات المستقبلية للمياه في الكويت، موضحة انه «بناء على توصيات المخطط العام المنتهي تم تحديد خطة المخطط العام الذي سيتم إعداده وعلى ضوئه سيتم تحديد احتياجات الدولة من مشاريع مستقبلية للمياه حتى عام 2040».



ولفتت إلى أن عقد الدعوة الاستشارية يتضمن أيضا إعداد الدراسات الخاصة لموضوع ربط منظومة شبكة مياه الجنوب بمنظومة شبكة مياه الشمال والتي ستتم من خلال مجمع توزيع مياه الوفرة الذي سيتم تصميمه لاستقبال مياه محطتي النويصيب والخيران المزمع انشاؤهما مستقبلا، حيث سيتم ضخ مياه مجمع توزيع الوفرة إلى مجمع توزيع المطلاع ومجمع توزيع مياه النعايم في الشمال.



وأشارت إلى فائدة مشروع ربط شبكة مياه الجنوب بشبكة مياه الشمال والذي من شأنه أن يسهل على الوزارة مرونة التحكم بشكل سهل وبسيط في ايصال المياه على جميع مناطق الكويت بكميات كافية، لافتة إلى ان عقد الدعوة الاستشارية يتضمن ايضا جزءا خاصا بتدريب الكوادر الوطنية لاكتساب الخبرات اللازمة في كل المراحل.