اختمت مؤسسة لوياك برنامج «كن - تينيو» لريادة الأعمال الاجتماعية في نسخته الثانية، وذلك فندق فوربوينتس، برعاية شركة «زين» و«أجيليتي» ومركز وجهة للفنون، ويسلط الضوء على دعم الشباب الطامحين إلى ترجمة أفكارهم المبتكرة من خلال مشاريع على أرض الواقع، كما يستجيب لتطلعات رواد ورائدات الأعمال الباحثين عن تنمية مشاريعهم وتطويرها بهدف خدمة المجتمع، والراغبين في صقل مهاراتهم في مجال ريادة الأعمال، ما يساهم في تعزيز مسيرتهم المهنية ويتيح كذلك إمكانية المشاركة، سواء كفرد أو مجموعة تحت فكرة مشروع واحد.



وقالت فتوح الدلالي عضو مجلس إدارة «لوياك»: نلتقيكم في ختام برنامج كن - تينيو لريادة الأعمال الاجتماعية في نسخته الثانية، والتي ما كانت أن تكون لولا شغف المشاركين في الارتقاء بمستوى مشاريعهم والحرص على أن يحققوا النجاح لها من خلال حصولهم على معلومات وخبرات تمكنهم من النجاح، فنرجو أن نكون حققنا لهم ذلك في البرنامج من خلال توفير خيرة المدربين ورواد الأعمال، فشكرا لكم من القلب.



وأضافت الدلالي: أود أن أشكر عمود الخيمة التي ارتكزنا عليها في تنفيذ هذا البرنامج وهم شركاؤنا الذين أمدونا بالدعم اللازم لتحقيق غايتنا المنشودة لهذا البرنامج، ويأتي في مقدمتهم الشريك الدائم شركة زين والشريك الآخر الذي ارتبط اسمه بالبرنامج منذ بدايته شركة أجيليتي وشريكنا الجديد لهذا العام مركز وجهة للفنون الذي استضافت البرنامج طوال الأسابيع الماضية.



وتابعت: قمنا بإعداد برنامج كن- تينيو لريادة الأعمال الاجتماعية بصورة ترتكز على الجانب التطبيقي أكثر من الجانب النظري، وقد كان مصدرنا المعلوماتي أهم جامعة في العالم والتي احتلت المركز الأول على مدى أعوام كثيرة في مجال ريادة الأعمال وهي كلية بابسون الأميركية والتي صنعنا معها منهج البرنامج ليخرج المنتج بالجودة التي نطمح اليها، ان ما يميز هذا البرنامج ومن قبله برنامج كن هو ما يقدمه من منفعة مجتمعية ويتحدث بلغة العصر.