أعلن رئيس مجلس إدارة جمعية النعيم التعاونية خالد عبيد العماوي عن افتتاح سوق شرق تيماء بحضور رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية مصعب الملا وأمين صندوق الاتحاد خالد الضويحي وحضور أعضاء مجلس إدارة جمعية النعيم التعاونية وجمع من أهالي المنطقة. وأكد العماوي أن السوق أصبح جاهزا لتقديم خدماته لأهالي المنطقة بشكل متكامل ومستمر، حيث تم إعداده وتجهيزه بكامل المتطلبات والإمكانات المتطورة بأرقى التصاميم لظهوره بالشكل اللائق بما يلبي طموحات أهالي المنطقة ولتوفير بيئة تسويقية وخدمية لمرتادي السوق، والعمل كان متواصلا طوال الفترة الماضية ليتم الافتتاح تزامنا مع شهر رمضان المبارك لتوفير السلع والمنتجات الرمضانية إلى جانب توافر السلع والمنتجات التي يتطلبها المستهلك الغذائية منها والاستهلاكية بكل أنواعها لانتقاء أفضلها، وذلك لتوطيد الثقة بين الجمعية والمساهم، ما يؤدي إلى تحقيق رضا المساهمين، الذي بدوره يؤثر إيجابيا في تحسين مستوى الجمعية بزيادة حجم المبيعات.



وعلى صعيد الأنشطة والخدمات، أكد العماوي أنه يتم العمل حاليا على توفير الخدمات في المنطقة، حيث إنه جار إنهاء الإجراءات لتوفير بعض الأنشطة المستثمرة بمحيط السوق ليتم تقديم أفضل الخدمات لأهالي المنطقة والمساهمين في مكان واحد، موجها الشكر للحضور، مؤكدا أن مجلس الإدارة يسعى بشكل دائم إلى مواصلة الإنجازات الملحوظة والتي من شأنها تحسين واستقرار مستوى الجمعية وكذلك توفير الخدمات المتنوعة بما يطمح إليه المساهمون في الجمعية.