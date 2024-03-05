أطلقت جمعية النزهة التعاونية مهرجان السلع الرمضانية لعام 2024، وقال وائل محمد القطامي رئيس مجلس إدارة الجمعية إن المهرجان الذي تم افتتاحه يوم الأحد 3 مارس يقدم أفضل المنتجات المتميزة وبأسعار تنافسية لجميع المساهمين ورواد الجمعية.



وأكد القطامي أن التخفيضات في مهرجان السلع الرمضانية وصلت لأكثر من 50% لعدد كبير من الأصناف المختارة والذي وصل لـ 800 صنف، ما يؤكد حرص الجمعية متمثلة في مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي على تخفيف الأعباء عن المساهمين وللحد من ارتفاع الأسعار.



وأشار إلى أن المهرجان يراعي إعطاء الأولوية للمنتجات الوطنية، وذلك تماشيا مع سياسة الدولة في دعم المنتج الوطني، موضحا أن المهرجان سيمتد من الأحد 3 مارس حتى الأحد 10 منه، وأن جميع الأصناف متوافرة خلال فترة المهرجان بالسوق المركزي، مهنئا أهالي منطقة النزهة الكرام بقرب حلول شهر رمضان المبارك.