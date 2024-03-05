حنان عبدالمعبود



نظم معهد دسمان للسكري بالتعاون مع وزارة الصحة، ورشة عمل متقدمة حول اعتلال شبكية العين السكري والتي تعد من مضاعفات مرض السكري الخطيرة والتي قد يؤدي إهمالها إلى فقدان البصر، وامتدت الورشة على مدى يومين لمجموعتين مختلفتين من الأطباء العامين في الرعاية الصحية الأولية.



ويعتبر اعتلال الشبكية السكري أحد المضاعفات الشائعة لدى مرضى السكري، إذ يحدث بسبب ارتفاع مستويات السكر في الدم المغذي للخلايا في الجزء الخلفي من العين، والمعروفة باسم شبكية العين، والتي إذا تركت دون علاج يمكن أن تؤدي إلى فقدان البصر.