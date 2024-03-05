احتفلت الجامعة الأمريكية الدولية مؤخرا باليوم الوطني ويوم التحرير في الحرم الجامعي، حيث شارك في الفعاليات مجموعة كبيرة من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين فكان يوما مليئا بالأنشطة الثقافية وعروض لمواهب الطلاب.



وتضمن الحدث الذي أقيم في حرم جامعة AIU مجموعة غنية من الأنشطة التي سلطت الضوء على الثقافة والتراث الكويتي من الإلقاء الشعري إلى عروض الأغاني التقليدية، ليأسر الطلاب المشاركين في الفقرات الجمهور بتعبيراتهم الفنية وروحهم الوطنية، التي تجسد جوهر العيد الوطني وعيد التحرير في الكويت.



خلال الاحتفال، كان للحاضرين شرف التواصل مع د.أسيل العوضي مستشارة التعليم والسياسات المرموقة، والتي ألقت بخبرتها الضوء على التقاطع بين التعليم والسياسة، وأضاف حضورها بعدا عميقا لهذا اليوم، حيث شاركت رؤى لا تقدر بثمن اكتسبتها من خبرتها الواسعة في هذا المجال، لم تقم بإلقاء خطاب تنويري أسر الحضور فحسب، بل خصصت أيضا وقتا للتواصل والتوجيه والتواصل مع الطلاب الذين يتوقون إلى التنقل في تعقيدات التعليم والسياسة.



وكان من أبرز أحداث الاحتفال تسليط الضوء على الأعمال الطلابية، حيث عرض الطلاب ذوو التفكير الريادي أعمالهم المحلية من خلال أكشاك نابضة بالحياة، مما قدم للحاضرين لمحة عن روح الابتكار والإبداع في الكويت ومن الحرف اليدوية إلى المنتجات المتخصصة، عرض البائعون الطلاب مجموعة متنوعة من العروض، ما يعكس ازدهار ريادة الأعمال داخل مجتمع AIU.



ومما زاد من أصالة الحدث حضور فرقة الطيبين التي تتمثل مهمتها في تعزيز التماسك الاجتماعي وغرس القيم العميقة للتراث والتقاليد الكويتية، ومن خلال الألعاب التقليدية مثل «داما»، قدمت مجموعة الطيبين للحاضرين فرصة فريدة للتواصل مع تراث الكويت الثقافي الغني، وسد الفجوة بين الماضي والحاضر والمستقبل.



كما استقبل الحدث البائعين المحليين الذين يقدمون المأكولات الكويتية الأصيلة والحرف اليدوية، ما يعزز التجربة التراثية للحاضرين وكان الاحتفال السنوي باليوم الوطني وعيد التحرير في جامعة AIU بمثابة يوم وطني بامتياز عزز الروح الوطنية لدى الجميع.