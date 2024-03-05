استقبل سمو الشيخ د.محمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وبحضور وزير الخارجية عبدالله اليحيا نائب الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد والوفد المرافق لها، وذلك بمناسبة زيارتها للبلاد.



حضر المقابلة رئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء عبدالعزيز الدخيل، وممثل الأمين العام للأمم المتحدة والمنسق المقيم لدولة الكويت غادة الطاهر، ومساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية عبدالعزيز سعود الجارالله.



كما بعث سمو الشيخ د.محمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ببرقية تعزية إلى الرئيسة د.سامية صولوحو حسن رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة الصديقة ضمنها سموه خالص تعازيه بوفاة رئيس جمهورية تنزانيا المتحدة الأسبق علي حسن مويني.



كما بعث سمو الشيخ د.محمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ببرقية تعزية إلى ماري ماي سايمون حاكم عام كندا ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة رئيس وزراء كندا الأسبق بريان مولروني.