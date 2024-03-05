يكرر الأطباء باستمرار أن نسبة السكر في النظام الغذائي يجب أن تكون محدودة، لذلك يحاول البعض استخدام بدائل السكر التي تبدو لهم أقل ضررا. ويشير الأطباء إلى أن الناس تسعى إلى اتباع نظام غذائي صحي قدر الإمكان. لذلك تستبدل السكر العادي ببدائله لاعتقادها أنه أقل ضررا للصحة، ولكن في الواقع الأمر ليس كذلك.



ووفقا لهم، فوائد بدائل السكر غير صحية، صحيح أنها تحتوي على سعرات حرارية أقل ولكنها في نفس الوقت تسبب مقاومة الأنسولين، التي تؤثر في تطور داء السكري. وبالإضافة إلى ذلك تعارض منظمة الصحة العالمية استخدام بدائل السكر، لأنها تحفز تطور السرطان.



ولسوء الحظ، لا تبقي وتيرة الحياة الحديثة وقتا للطهي في المنزل، لذلك يشتري الناس الأطعمة شبه المصنعة والجاهزة، وجميعها تحتوي على محليات اصطناعية.



ويقول الأطباء: «تحتوي العلكة التي نمضغها والحلويات والفطائر والمعجنات على بدائل السكر وتباع في كل مكان. لهذا السبب الأمر خطير».



وبالإضافة إلى ذلك، تستخدم في صناعة المواد الغذائية الكربوهيدرات السريعة على نطاق واسع، ما يؤدي مباشرة إلى مقاومة الأنسولين وداء السكري.

المصدر: «فيستي»