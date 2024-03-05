ينصح دائما بتناول وجبة العشاء قبل 3-4 ساعات من الذهاب إلى النوم، لأن جميع العمليات الجارية في الجسم تصبح بطيئة في فترة الليل، بما فيها عملية التمثيل الغذائي. وتشير د.يكاتيرينا كوزينا إلى أن هناك أطعمة لا ينصح بتناولها في وجبة العشاء:



- الكافيين: ينصح دائما بتناول القهوة في الصباح، وهذه حقيقة معروفة يعلمها الجميع. كما من الأفضل الامتناع عن شرب الشاي بنوعيه الأسود والأخضر في المساء، لأن الكافيين الموجود في هذه المشروبات له تأثير منشط.



- الحلويات: تنصح الخبيرة بتناول الحلويات بمختلف أنواعها في النصف الأول من النهار، لأن تناولها في الليل يتحول إلى بضع سنتيمترات إضافية إلى محيط الخصر. وبالإضافة إلى ذلك تسبب ارتفاع مستوى السكر في الدم.



- الخضراوات النيئة: تحذر الخبيرة من تناول الكرفس والبروكلي والجزر وغيرها في الليل، لأنها قد تؤثر في جودة النوم، لأن الخضراوات تحتوي على نسبة عالية من الألياف الغذائية التي تحتاج الى فترة طويلة لهضمها، وبالإضافة إلى ذلك يعتبر الكرفس مدرا قويا للبول، لذلك من الأفضل تناول هذه الخضراوات مطهية على البخار.



- الفاصوليا والبقوليات الأخرى: وفقا للخبيرة يمكن أن تسبب هذه المنتجات ثقلا في المعدة. لذلك، لن يتمكن الشخص من النوم على الفور.



- اللحوم الحمراء: من الأفضل تناول اللحوم الحمراء في وجبة الغداء لأنها تحتوي على نسبة عالية من البروتين والدهون التي يحتاج اليها الجسم، لذلك فإن تناولها في الليل يشكل عبئا على المعدة، أما لحم الدواجن والأسماك فهي أكثر ملاءمة لوجبة العشاء ولكن بكمية محدودة.



- الثمار: تحتوي الثمار مثل الفراولة والعنب البري والتوت وغيرها على العديد من الفيتامينات والعناصر المعدنية التي قد يؤدي تناولها في الليل إلى انتفاخ وألم في البطن.

المصدر: «vm.ru»