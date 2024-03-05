ياسر العيلة



الأعمال الدرامية الرومانسية تحتاج إلى عناصر تسهم في نجاحها وجذب الجمهور لها بخلاف أسماء الفنانين المشاركين في تلك الأعمال، من أهمها قدرة الكاتب والمخرج على صناعة مواضيع عميقة وخلق تفاصيل جذابة للجمهور والابتعاد عن الحكايات المستهلكة.



وهذا ما حرصت عليه «المجموعة الفنية» للمنتج الكبير باسم عبدالأمير في أحدث أعمالها المسلسل الكويتي «من كثر حبي لك» الذي سيعرض خلال رمضان المقبل على محطة «MBC» وعدد من القنوات الأخرى من خلال إنتاج ضخم، حيث وفر عبدالأمير أحدث التقنيات ليخرج العمل بالشكل الذي اعتاده الجمهور منه في كل أعماله الناجحة التي أنتجها من قبل، فمسلسل «من كثر حبي لك» الذي كتبته الكاتبة العراقية نور البدري ومن إخراج البحريني حسين الحليبي، والمتوقع ان يكون منافسا وبقوة لباقي الأعمال التي ستعرض خلال الشهر الفضيل، تم تقديمه بأسلوب مشوق وحبكة درامية مميزة وتصوير رائع.



العمل درامي رومانسي يتناول موضوع الزواج عن حب في أغلب الأحيان والذي ينتهي بالفشل، وأن الزوجين ينصدمان بحقيقة بعضهما بعد الزواج، حيث تظهر الشخصية الحقيقية الخالية من التجميل لكل منهما وتنتهي مشاعر الحب والرومانسية بينهما تدريجيا مما يؤدي إلى الطلاق، وهذا واقع منتشر بشكل كبير في الوقت الحالي، لكن النهاية أشبه بمقبرة للحب، أو إعادة إحياء حب يلفظ أنفاسه الأخيرة، ووسط هذه الأحداث الدرامية المثيرة يوجد خط «لايت كوميدي» يجمع بين الفنان الكبير باسم عبدالأمير والفنانة السعودية فوز العبدالله.



ويضم العمل نخبة من نجوم الدراما الكويتية والخليجية مثل: إبراهيم الحربي، باسم عبدالأمير، حمد العماني، خالد الشاعر، نور الشيخ، أحمد النجار، فاطمة الطباخ، فوز العبدالله، شوق الهادي، وغيرهم.