نظّمت هيئة أسواق المال ورشة عمل توعوية جامعية حول عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك في كلية الحقوق بجامعة الكويت أمس، حيث تولى مهام تقديمها طارق الجطيلي مدير دائرة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب لدى الهيئة الذي تناول موضوعها المتصل بعمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب عبر محورين رئيسيين، هما: جريمة غسيل الأموال، وتم تناولها من جوانب عدة: تعريفها، تاريخها واتجاهاتها، ومراحلها، أساليبها ومؤشراتها، أضرارها وآثارها سواء على المستوى الاقتصادي أو على مستوى المؤسسات المالية أو المستوى السياسي والاجتماعي.



أما المحور الثاني فهو: جريمة تمويل الإرهاب: وقد تناولها بدورها من جوانب عدة: تعريفها، ومراحلها، الفرق بينها وبين جريمة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، قوائم الإرهاب وأنواعها. كما عرضت الورشة لجهود مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب على المستويين المحلي والعالمي، قبل أن تنتقل لإلقاء نبذة تعريفية بمجموعة العمل المالي (FATF) وظروف إنشائها في عام 1989وتوصياتها وزياراتها لدولة الكويت.



وانتقلت الورشة بعدها لاستعراض بعض مواد القانون رقم 106 لسنة 2013 بشأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وجهود الجهات الوطنية في إطاره.



أما آخر محاور الورشة فقد خصصت لإيضاح عملية التحقيق في جرائم غسيل الأموال بمراحلها المختلفة (الاشتباه، التحليل الفني، التحقيق، القضاء) مع استعراض حالات واقعية عملية عدة، قبل أن تختتم بالإجابة عن استفسارات المشاركين.