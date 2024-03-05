نظّم جهاز حماية المنافسة حملة توعوية بعنوان (حماية المنافسة.. مسؤولية مشتركة)، وذلك بالتعاون مع إدارة مجمع الأفنيوز خلال الفترة من 4 و5 مارس 2024، بهدف التوعية وغرس روح التعاون بين مرتادي الأسواق والجهاز وتعزيز دوره في التصدي لأي ممارسة ضارة في الأسواق.



وقد شهدت الحملة التوعوية حضور ومشاركة نائب رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة أسعد الأنبعي، وعضو مجلس إدارة الجهاز أحمد المطيران، ومدير عام شركة المباني م. وليد الشريعان، والعديد من الشخصيات البارزة في المجتمع.



وتعتبر هذه المشاركة الثانية على التوالي مع إدارة مجمع الأفنيوز، حيث وقع الاختيار على هذا المجمع تحديدا لكونه يحظى بإقبال واسع من الشرائح المختلفة، وخلال أيام الحملة سيتواجد متخصصون من مختلف الأقسام والإدارات، وسيتاح للزائرين فرصه التواصل والرد على جميع الاستفسارات.



كما يقوم الجهاز بحملة توعوية عن طريق توزيع مطبوعات تعريفية عن دور الجهاز وهدايا تذكارية، ويعد هذا التوسع جزءا من جهود الجهاز في تنفيذ الخطة الاستراتيجية القائم عليها ويأتي هذا العمل على غرار ما سبقه من أعمال ومشاركات تسعى نحو تحقيق الغرض السامي للجهاز المنطلق تحت شعار (نحو أسواق عادلة).



وقد وجه نائب رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة أسعد الانبعي جزيل الشكر لإدارة مجمع الأفنيوز لتعاونهم وتخصيص هذا الموقع لجهاز حماية المنافسة وتسهيل إجراءات التواجد في المجمع، فقد اعتدنا منهم دعم الجهات الحكومية ذات القواعد الواسعة ودمجها مع مرتادي الأسواق.