

تمت إزالة شركة آبل من قائمة «غولدمان ساكس غروب» المخصصة لسلة محددة من الأسهم والتي يعتقد إلى حد اليقين أنها في اتجاه صعودي مع التوصية بالشراء بعد الأداء الضعيف لأسهم الشركة وسط مخاوف بشأن ضعف الطلب على منتجاتها الرئيسية.



تم تصنيف شركة تصنيع آيفون فيما يعرف بـ «نسخة المخرج» المكونة من 20 إلى 25 عضوا من قائمة اليقين الخاصة ببنك غولدمان منذ الكشف عنها في يونيو الماضي. لم يتغير سعر سهمها كثيرا خلال تلك الفترة بينما قفز مؤشر S&P 500 بنسبة 22% تقريبا. وانخفض سهم شركة آبل بنسبة 0.6% يوم الجمعة الماضي بعد إزالتها من القائمة. وتخلفت شركة آبل عن نظيراتها من مجموعة شركات التكنولوجيا السبع الرائدة والتي تعرف اختصارا بـ «Magnificent 7» بشكل أكثر دراماتيكية، متخلفة عن جميع الشركات باستثناء شركة «تسلا».



وكانت المخاوف من انخفاض مبيعات آيفون لفترة طويلة هي السبب الرئيسي، خاصة مع استمرار المشاكل الاقتصادية في الصين، وفقا لما ذكرته «بلومبيرغ»، واطلعت عليه «العربية Business».



وقال غولدمان إن القائمة التي يحددها مديروه تتم مراجعتها شهريا، مع إزالة الأسهم إذا «لم تعد فكرة استثمارية عليا». ويحافظ المحلل مايكل نج على تصنيف شراء لشركة آبل على أساس الاعتقاد أن تركيز السوق على تباطؤ نمو إيرادات المنتج يخفي قوة نظام آبل البيئي وما يرتبط به من متانة الإيرادات ووضوح الرؤية.