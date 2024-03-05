تمكن العلماء لأول مرة، من احتساب عمر أحد أكبر أنواع الكثبان الرملية وأكثرها تعقيدا على وجه الأرض.



سميت الكثبان النجمية أو الكثبان الهرمية نظرا لأشكالها المميزة، ويصل ارتفاعها إلى مئات الأمتار.



توجد هذه الكثبان في أفريقيا وآسيا وأميركا الشمالية، وكذلك على كوكب المريخ، لكن الخبراء لم يتمكنوا من قبل من تحديد الزمن الذي تشكلت فيه هذه الكثبان.



أما الآن فاكتشف العلماء أن الكثبان الرملية المسماة «للا العالية» في المغرب، تشكلت قبل 13.000 عام، و«للا» كلمة أمازيغية يطلقها السكان في الدول المغاربية كلقب للسيدة المحترمة وذات المكانة الرفيعة. ونشأت الكثبان النجمية من خلال الرياح المعاكسة التي تغير اتجاهها، ويقول البروفيسور جيف دولر من جامعة أبيريستويث، الذي نشر البحث بالمشاركة مع البروفيسور تشالز بريستو في جامعة بيركبيك، إن فهم أعمارها يساعد العلماء على فهم تلك الرياح وفهم المناخ في تلك الحقبة.



وتقع «للا العالية» في واحة عرق الشبي، في صحراء مرزوكة جنوب شرقي المغرب، ويبلغ ارتفاعها نحو 100 متر وعرضها 700 متر ولها أذرع مشعة.



بعد تكونها في العصور الأولى، توقفت عن النمو لمدة 8000 عام تقريبا، ثم توسعت بسرعة خلال عدة آلاف من السنين التي تلت ذلك.



وعادة ما يمكن تحديد تاريخ الصحارى في التاريخ الجيولوجي للأرض، لكن الكثبان النجمية لم يكن ينطبق عليها ذلك حتى وقت قريب.



ويقول البروفيسور دولر إن هذا قد يكون بسبب ضخامة الكثبان الرملية، لدرجة أن الخبراء لا يدركون أحيانا أنهم ينظرون إلى كثيب واحد مميز.