

تحت شعار «مواهبنا في مدارسنا»، نظم الاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي والتعليم الحفل الختامي الرياضي لرياض الأطفال بمجمع صالات الشيخ سعد العبدالله بمشاركة ما يقارب 500 طالب وطالبة من كل مناطق الكويت ودعم التوجيه الفني لرياض الأطفال وكل المشرفين بحضور رئيس الاتحاد فيصل المقصيد، ونائب مدير عام الهيئة العامة للرياضة لقطاع الرياضة للجميع حامد الهزيم وموجه عام التربية البدينة في وزارة التربية - نائب رئيس الاتحاد وليد عايش، وموجه عام رياض الأطفال أماني المكيمي، حيث تضمن المهرجان عدة أنشطة رياضية بجانب أنشطة ترويحية ساهمت في تنمية قدرات المشاركين وجذبهم لممارسة الرياضة، سواء في الألعاب الجماعية والفردية. وبين الأمين العام للاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي والتعليم العالي د.أحمد الحمدان، أن إستراتيجية الاتحاد تتضمن عدة جوانب اجتماعية رياضية نفسية الهدف منها التوجيه الصحيح للأطفال لممارسة الرياضة وإبراز المواهب، مضيفا: «شريحة رياض الأطفال أهم عنصر في بناء المنظومة الرياضية والدول المتقدمة رياضيا تولي اهتماما كبيرا بتلك الفئة من أجل بناء قاعدة كبيرة تسهم في عملية التطوير الرياضي، وهذا ما نعمل عليه في الوقت الحالي وفقا لخطة الاتحاد التي تبدأ من رياض الأطفال حتى المرحلة الجامعية».