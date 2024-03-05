

عاد جيرونا مفاجأة الموسم وثاني الترتيب إلى دوامة الهزائم بخسارته الثالثة في مبارياته الأربع الأخيرة، وجاءت على يد مضيفه ريال مايوركا 0-1 في المرحلة 27 من الدوري الإسباني لكرة القدم، في حين فشل برشلونة في استغلال هذا السقوط لانتزاع الوصافة بتعادله السلبي في ضيافة أتلتيك بلباو.



ووجه مدافع مايوركا خوسيه مانويل كوبيتي ضربة قوية لحظوظ جيرونا في الفوز بلقب الدوري للمرة الأولى في تاريخه بتسجيله هدف اللقاء الوحيد بعد ركلة ركنية في الدقيقة 33، كما انعش آمال فريقه في البقاء في الدرجة الأولى والابتعاد عن شبح الهبوط بتقدمه للمركز الخامس عشر مع 27 نقطة.



في المقابل، لم يستفد جيرونا الذي لم يفز سوى مرة واحدة في مبارياته الخمس الأخيرة من تعادل ريال مدريد المتصدر أمام مضيفة فالنسيا 2-2 السبت، لتقليص الفارق الذي ارتفع إلى 7 نقاط بعدما تجمد رصيده عند 59 نقطة بفارق نقطة أمام برشلونة. وأبدى مدرب برشلونة تشافي خشيته من خطورة الإصابتين للاعبي وسطه الهولندي فرنكي دي يونغ وبيدري.



وتلقى برشلونة ضربة أولى بإصابة دي يونغ في كاحله الأيمن وخروجه في الدقيقة 25، ثم بيدري بفخذه اليمنى من دون أي احتكاك مع أي لاعب آخر، فخرج اللاعب الذي تراكمت معه الإصابات في الموسمين الماضيين باكيا قبل الاستراحة (44).



وقال تشافي الذي يفتقد أصلا لاعب وسطه الدولي اليافع غافي بسبب إصابة خطيرة «انه أمر مؤسف بسبب إصابة لاعبين مهمين».



وأمس، أعلن برشلونة أن الهولندي فرنكي دي يونغ يعاني من التواء بالرباط الجانبي لكاحله الأيمن، في حين تعرض بيدري لتمزق في العضلة الخلفية لساقه اليمنى. ولم يكشف النادي عن فترة غيابهما لكن ربما تمتد إلى أكثر من شهر.



وأقر تشافي بالضربة القوية التي تعرض لها فريقه جراء إصابة لاعبيه بقوله: «إنها لاعبان مؤثران في أسلوب لعبنا، لاعبان مهمان جدا وبطبيعة الحالي سنفتقدهما».



وتابع المدرب الذي أعلن سابقا بشكل مفاجئ رحيله نهاية الموسم: «لقد تأثرنا وأعتقد أن غيابهما سيكون لعدة مباريات». ويشكل احتمال غياب ثنائي الوسط عن مباراة الإياب في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا أمام نابولي 12 الجاري (1-1 ذهابا)، ضربة موجعة لبرشلونة الذي يحاول إنقاذ موسمه. يبتعد بفارق ثماني نقاط عن غريمه ريال مدريد في صدارة الدوري.



وأعرب تشافي، عن شعوره بالإحباط عقب التعادل السلبي، معتبرا أنهم أهدروا «فرصة كبيرة جدا» لتقليص الفارق مع ريال مدريد وخطف الوصافة من جيرونا. وقال تشافي: «لم نشعر بأريحية. لا يمكن أن نشعر بالرضا وعلينا أن ننتقد أنفسنا. أهدرنا فرصة كبيرة جدا.. أشعر بالإحباط». كما أقر بأن الإصابات ربما كان لها تأثير «لأنها طالت لاعبين أساسيين في بداية المباراة، مبرزا أهميتهما في وسط الملعب، في الوقت الذي أعرب فيه عن أمله في أن يعودا في أقرب وقت.



وأوضح أنه «في أول 15 إلى 20 دقيقة كان هناك شعور بأننا قادرون على الفوز، لكن بعد ذلك انخفض المستوى. ربما كنا بحاجة إلى مزيد من الثقة فيما نفعله لأنها كانت فرصة كبيرة جدا».