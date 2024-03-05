

أعلنت شركة نيسان العالمية ممثلة بوكيلها الحصري في الكويت شركة عبدالمحسن عبدالعزيز البابطين، عن طرح الإصدار الحصري لسيارة نيسان «زد بروتو» 2024 الجديدة في أسواق الشرق الأوسط، والتي تقدم لعشاق القيادة الرياضية جرعة إضافية من التشويق والإثارة خلف عجلة القيادة. وبذلك تنضم سيارة «زد بروتو» (Z Proto) الحصرية التي تتميز بتحسيناتها الجمالية الفريدة من الداخل والخارج، إلى مجموعة سيارات نيسان «زد» للعام 2024 كجزء من مجموعة السيارات الرياضية التي تقدمها العلامة التجارية في الكويت.



ويوجه هذا الطراز الحديث تحية اعتزاز بتراث هذه السيارة الرياضية العريقة، حيث تتميز نيسان Z Proto 2024 بلونها الرمادي الفريد من نوعه، والذي تستكمله عجلات معدنية سوداء، وسقف أسود، بالإضافة إلى مساميك مكابح باللون الأصفر. وتمتد الألوان المميزة إلى داخل المقصورة مع لمسات باللون الأصفر مدمجة بدقة مع لوحة القيادة والمقاعد المصممة خصوصا، ما يجعل من نيسان «زد بروتو» إحدى أبرز السيارات الرياضية المتميزة في عالم السيارات الرياضية.



وتعد نيسان Z، بمثابة شهادة على شغف علامة نيسان وتفانيها في ريادة عالم السيارات الرياضية، فقد كانت أول سيارات أداء رياضي يابانية منذ العام 1969.



وتتميز سيارة نيسان Z Proto 2024 الجديدة بتصميمها الخارجي الأنيق ومظهرها الذي يعكس احترامها لإرثها العريق، ويعكس ذلك تصميمها الرياضي التقليدي بالدفع الخلفي، مع غطاء محرك طويل، وخلفية منخفضة، وملامح جمالية بالظلال تذكر بالجيل الأول من سيارة نيسان «زد فير ليدي 240» وتتميز خلفية السيارة بمجموعة من المصابيح المدعومة بتقنية إضاءة LED ثلاثية الأبعاد الجديدة، التي تذكرنا بتصميم (ZX300) الشهير.



ومن الداخل، تمزج المقصورة بين التقنيات الحديثة واللمسات العتيقة، ويستوحي تصميم واجهة التحكم المركزية الإلهام من الأجيال السابقة مع 3 مقاييس تناظرية على لوحة العدادات ومفاتيح التحكم في مكيف الهواء بالقرب من ناقل الحركة. وتساعد شاشة العدادات الرقمية القابلة للتخصيص قياس 12.3 بوصة مع 3 أوضاع فردية للسائقين، على فهم المعلومات المهمة بنظرة واحدة وتتضمن نقطة التحول بالخط الأحمر عند موضع الساعة 12، وهي مستوحاة من سيارات السباق الحديثة.



ويهيمن مفهوم العلاقة القوية بين الإنسان والآلة على شخصية سيارة نيسان Z Proto 2024 الجديدة، المزودة بمحرك من 6 اسطوانات على شكل الحرف V سعة 3 ليترات مع شاحن توربيني ينتج 400 حصان عند 6400 دورة في الدقيقة و475 نيوتن متر من عزم الدوران يبدأ من 1600 إلى 5600 دورة في الدقيقة. وتشتمل الطرازات المجهزة بناقل حركة يدوي من 6 سرعات ذات نسبة سرعات قريبة، على نظام تحكم متقدم للمساعدة عند الانطلاق لتحديد أولويات التسارع والسماح بالقدر الأمثل من اندفاع العجلات. ويوفر ناقل الحركة الأوتوماتيكي من 9 سرعات تسارعا مباشرا مع نسبة سرعات واسعة لتجربة قيادة جذابة.