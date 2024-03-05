

أعلنت «أودي الكويت» ممثلة من شركة فؤاد الغانم وأولاده للسيارات، عن إطلاق عروضها الرمضانية الخاصة للعملاء تحت شعار «شهر يمنحك المزيد»، والتي تأتي في إطار تقديم التهاني القلبية بمناسبة شهر رمضان، وللتأكد من شعور كل عميل بالتقدير، تقدم «أودي الكويت» في الشهر الفضيل مجموعة متنوعة من العروض التي تتجاوز الحدود التقليدية وتشمل كل شيء بدءا من العروض الحصرية لامتلاك سيارة أودي A3 S-Line بـ 249 دينارا شهريا فقظ دون دفعة أولى و0% فائدة، وأودي Q3 بـ 299 دينارا شهريا، إلى سيارات أودي Q5 Sportback S-Line المتوافرة بسعر 19999 دينارا وقسط شهري 350 دينارا مع ضمان لمدة خمس سنوات والخدمة والمساعدة على الطريق، وأودي Q7 S-Line بـ26999 دينارا مع ضمان لمدة 5 سنوات والخدمة والمساعدة على الطريق، بالإضافة إلى أودي Q8 S-Line بـ 31500 دينار مع ضمان لمدة 5 سنوات والخدمة والمساعدة على الطريق، وبذلك تضمن أودي أن كل عملية شراء ستجلب قيمة مضافة وراحة لعملائها الأعزاء.



وتشمل المزايا التي تأتي مع احتفال العلامة التجارية بشهر رمضان المبارك وشعارها «شهر يمنحك المزيد» بمجموعة متنوعة من العروض على موديلات مثل A3 S-Line، وQ3 Sportback وQ5 Sportback، وQ7 S-Line وQ8 S-Line، حيث سيحصل العملاء الذين يشترونها على ضمان المصنع لمدة 5 سنوات، وباقة خدمة لمدة 5 سنوات وخدمة المساعدة على الطريق لمدة 5 سنوات، بالإضافة إلى ذلك، تتوافر باقة صيانة إضافية لمدة 5 سنوات على سيارات Q3 وAudi A3 فقط.



وإضافة إلى ما سبق، تلتزم «أودي الكويت» بتقديم دعم لا مثيل له لما بعد البيع، مع باقات الخدمات وعروض الصيانة الحصرية في شهر رمضان لضمان تمتع العملاء بتجربة ملكية سلسة تتجاوز مجرد شراء السيارة، بدءا من الفحوصات المجانية للمركبات وحتى عروض الخدمة المنخفضة، ويمكن لمالكي أودي أن يثقوا في تفاني العلامة التجارية لتحقيق رضاهم وراحة البال عند شراء سيارات أودي.



وفي السياق ذاته، قال المدير العام لشركة أودي الكويت طارق الشافعي: بينما نحتفل بروح رمضان، تفتخر أودي الكويت بتقديم تحياتها القلبية لعملائها الكرام، وتجسد عروضنا الرمضانية التزامنا بإثراء حياة عملائنا، وتزويدهم بمزايا وفرص لا مثيل لها لتجربة فخامة وأداء سيارات أودي، ونحن ندعو جميع الشغوفين للانضمام إلينا، في رحلة الكرم والبركات تلك، حيث سنسعى جاهدين لجعل شهر رمضان 2024 لا ينسى حقا للجميع.



وتؤكد عروض أودي الكويت التي لا مثيل لها على التزامها الثابت برضا العملاء وراحة بالهم، وهو ما يضمن أن يصبح شهر رمضان 2024 رحلة لا تنسى مليئة بالبهجة والازدهار وروح العطاء.