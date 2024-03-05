عللت عضوة المجلس البلدي م.علياء الفارسي رفضها طلب الهيئة العامة للصناعة تخصيص موقع لإقامة محطة معالجة المخلفات الصناعية السائلة في منطقة صبحان الصناعية ق 1، بأن الطلب يخص إقامة محطة معالجة لخدمة شركة واحدة فقط، ولا يخدم المصانع والشركات الأخرى والتي تحتاج الى معالجة مخلفاتها في المنطقة نفسها، بالتالي لا يعتبر مجديا ومستداما بالنسبة لها.



ولفتت الفارسي إلى وجود أرض بمساحة 10000 متر مربع مخصصة بقرار المجلس البلدي في نفس المنطقة لإقامة محطة معالجة المخلفات الصناعية، ولم يتم تسلمها من الهيئة العامة للصناعة حتى الآن بسبب مشكلات فنية، مشيرة إلى انه ليس هناك ما يضمن عدم مشاركة الشركة المعنية في المعاملة بمحطة المعالجة الأخرى والتي ستنفذ في منطقة صبحان على مساحة 10 آلاف متر مربع لنفس المشروع مستقبلا.



وأوضحت ان الرأي الفني القديم الصادر بشأن المعاملة والمقدم من الجهاز التنفيذي بالبلدية والمتضمن في المعاملة ذاتها بند 4 من التوصية «أن تكون المحطة لخدمة المنطقة»، في حال أن الرأي الفني المحدث للجهاز التنفيذي لا يشمل هذا الشرط وهو خدمة كل المنطقة، مؤكدة تأييدها للمشاريع البيئية المجدية والمدروسة بالشكل الصحيح المستدام.