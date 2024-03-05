عبدالعزيز الفضلي



حددت وزارة التربية مواعيد الدوام المرن بقطاعاتها المختلفة في شهر رمضان المبارك وذلك من خلال نشرة اصدرتها وكيلة الوزارة بالتكليف أنوار الحمدان وتلقت «الأنباء» نسخة منها، حيث اشارت فيها إلى أن مواعيد العمل الرسمية في شهر رمضان المبارك تكون «مرنة» وفقا لأحكام هذا القرار خلال الأيام (من الأحد حتى الخميس من كل أسبوع) بواقع 4 ساعات ونصف الساعة يوميا، مع عدم الإخلال بأحكام فترة السماح المقررة للموظف أو الموظفة المشمول بها في شهر رمضان المبارك (15 دقيقة) في بداية الدوام او في نهايته، على أن يكون تطبيق الدوام المرن لجميع جهات وزارة التربية على النحو التالي:



أ ـ ابتداء من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الواحدة والنصف ظهرا ويطبق هذا النظام على قطاعات الوزارة الآتية:



٭ قطاع الشؤون المالية والإدارات التابعة له.



٭ قطاع الشؤون القانونية والإدارات التابعة له قطاع الشؤون الإدارية والتطوير الإداري والإدارات التابعة له.



ب ـ ابتداء من الساعة التاسعة والنصف صباحا وحتى الساعة الثانية ظهرا ويطبق هذا النظام على قطاعات الوزارة الآتية:



٭ إدارة نظم المعلومات.



٭ قطاع التعليم الخاص والنوعي والإدارات التابعة له.



٭ قطاع البحوث التربوية والمناهج والإدارات التابعة له.



٭ قطاع التنمية التربوية والأنشطة والإدارات التابعة له.



٭ قطاع المنشآت التربوية والتخطيط والإدارات التابعة له.



٭ قطاع التعليم العام والإدارات التابعة له بالإضافة إلى الإدارات العامة للمناطق التعليمية.



ج ـ ابتداء من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الثانية والنصف ظهرا ويطبق هذا النظام على قطاعات الوزارة الآتية:



• مكتب معالي وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي



٭ إدارة العلاقات العامة والإعلام التربوي.



٭ اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو).



٭ المجلس الأعلى للتعليم.



٭ مكتب وكيل وزارة التربية.



مادة 2



يجوز للوزير أو من يفوضه الموافقة على إصدار قرار تغيير ساعات الدوام المرن لشهر رمضان المبارك كما هو وارد في أحكام هذا القرار بعد مطالبة الأغلبية من الموظفين المختصين في القطاع.



مادة 3



٭ أولا: تحسب دقائق التأخير في بداية الدوام للموظفين الخاضعين للمادة 1 من هذا القرار بعد انتهاء فترة السماح المقررة في بداية الدوام بواقع 15 دقيقة أو فترة السماح المقررة للإناث في نهاية الدوام بواقع 15 دقيقة، أونظام الاستئذان أو غير ذلك من قواعد أو أحكام وردت بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 14 لسنة 2006.



٭ ثانيا: مجموع دقائق التأخير المسموح بها في شهر رمضان المبارك 67 دقيقة.



٭ ثالثا: تلغى جميع حالات تخفيض ساعات العمل او التغيب الجزئي خلال شهر رمضان المبارك باستثناء الحالات الصادرة من الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة.



٭ رابعا: على جميع جهات الاختصاص العلم والعمل بموجبه.