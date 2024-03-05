شددت الرئيسة السويسرية فيولا أمهيرد أمس على أنه «لا مكان لمعادة السامية في سويسرا»، وذلك بعد عملية طعن تعرض لها يهودي من المتدينين المتشددين على يد فتى بايع تنظيم «داعش».



وكتبت الرئيسة في منشور على منصة «إكس» أن «الهجوم بسكين في زيوريخ أصابني بصدمة»، معربة عن تضامنها مع الضحية والجالية اليهودية في البلاد.



وتعرض اليهودي البالغ 50 عاما ليل السبت للطعن في المدينة الأكبر في سويسرا، وأفادت الشرطة في بادئ الأمر بأنه «أصيب بجروح خطرة».



إلا أن الاتحاد السويسري للجاليات اليهودية أفاد وكالة الأنباء السويسرية (كيستون إيه تي اس) أمس بأن حياة الرجل لم تعد بخطر.



وكان بيان أصدرته الشرطة أمس الأول أفاد بأن دوافع المهاجم لم تتضح بعد وبأن المحققين ينظرون في احتمال أن تكون عملية الطعن «جريمة معادية للسامية».



ويشتبه بأن فتى من أصول تونسية يبلغ 15 عاما نفذ الهجوم، وفق النيابة العامة التي أشارت إلى أن المراهق قيد التوقف.



ولفتت النيابة العامة إلى أن المحققين يسعون لتبيان ما إذا المهاجم تصرف بمفرده.



وكان المشتبه به قد نشر تسجيل فيديو أعلن فيه مسؤوليته عن الهجوم، وفق ما أعلن قائد شرطة زيوريخ ماريو ميهر في مؤتمر صحافي.



في الفيديو يعلن الفتى مبايعته تنظيم «داعش» ويدعو لمقاتلة اليهود حول العالم، وفق ما نقلت «كيستون» عن الشرطة.



لكن التسجيل الذي أشارت إليه الشرطة يبدو أنه للفيديو نفسه الذي نشره موقع «سايت» الأميركي المتخصص في رصد أنشطة الجماعات المتطرفة والذي يظهر مراهقا يعلن أنه «أحد جنود الخلافة».