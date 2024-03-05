افتتحت كلية العلوم بجامعة الكويت معرض ScienceExpo 2024 بمشاركة عدة جهات من داخل الجامعة وخارجها وذلك في مدينة صباح السالم الجامعية.



وقال القائم بأعمال عميد الكلية د.محمد بن سبت، في تصريح صحافي، إن «العلوم» تحتفل بالمعرض الذي يعتبر أكبر معرض سنوي تقيمه الكلية بمشاركة الأندية العلمية التابعة للأقسام وبمشاركة جهات من القطاعين العام والخاص.



وأضاف بن سبت أن المعرض يتضمن سلسلة تعريفية بالتخصصات التي تقدمها كلية العلوم ومجالات العمل المتاحة لكل منها إذ يتضمن مشاركة مختلف الأقسام العلمية من الكيمياء والرياضيات المالية والكيمياء التطبيقية والفيزياء الهندسية والإحصاء والبحوث والعمليات والإحصاء التطبيقية والفيزياء الأساسية وعلوم البحار وعلوم الأرض والبيئة والعلوم البيولوجية.



وأشاد بالجهود المبذولة التي تهدف إلى تعريف الطلبة المستجدين بأقسام الكلية وبرامجها بما يسهم في مساعدتهم على تحديد مسارهم العلمي مثمنا مشاركة الجهات الخارجية التي تهدف إلى تعريف الطلبة الخريجين بالفرص الوظيفية وطبيعة العمل في تلك الجهات.



وشمل المعرض أجنحة من مختلف التخصصات عرض خلالها الطلبة تجاربهم وخبراتهم التي اكتسبوها إلى جانب بعض المواد التعليمية المستخدمة في المختبرات وقدموا عرضا لزوار المعرض يتضمن شرحا وصورا وتطبيقات علمية مختلفة.