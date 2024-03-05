طالبت الولايات المتحدة الاميركية إسرائيل بفتح معابر برية إضافية إلى غزة.



وقال البيت الأبيض، في بيان له، ان بعض أعضاء الحكومة الإسرائيلية جعلوا من الصعب إيصال مزيد من المساعدات إلى قطاع غزة.



وأضافت: هناك وقائع لم تكن فيها إسرائيل قادرة أو راغبة في استمرار دخول شاحنات المساعدات إلى غزة.



من جهتها، قالت وزارة الخارجية الأميركية انه من الصعب للغاية إيصال المساعدات إلى شمال غزة، مؤكدة ـ في بيان لها ـ ان الوضع الإنساني في القطاع لا يطاق، ونركز على زيادة المساعدات واستدامتها في غزة وفتح مزيد من القنوات لإيصالها.



وقالت سنواصل الضغط على الحكومة الإسرائيلية لزيادة شحنات المساعدات إلى شمال غزة.



وتابعت الخارجية الاميركية: نسعى بجد ونعمل مع الشركاء لبحث خيارات إنشاء ممرات إغاثة بحرية لغزة.



من جهة اخرى، اتهمت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إسرائيل بـ «تعذيب» عدد من موظفيها الذين اعتقلتهم في قطاع غزة.



وقالت الوكالة في بيان وفق وكالة «فرانس برس» إن «عددا من موظفينا أبلغوا فرق «الأونروا» أنهم أرغموا على الإدلاء باعترافات تحت التعذيب وسوء المعاملة»، وذلك أثناء استجوابهم بشأن هجوم «حماس» على إسرائيل في 7 أكتوبر.