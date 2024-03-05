نددت موسكو أمس بـ «ضلوع مباشر» للغرب في أوكرانيا بعد نشر تسجيل صوتي على شبكات تواصل اجتماعي روسية، لمحادثات عسكرية سرية بين ضباط في الجيش الألماني حول تسليم أسلحة إلى أوكرانيا لضرب أهداف روسية.



ونشرت رئيسة قناة «آر تي» الروسية مارغاريتا سيمونيان الجمعة تسجيلا صوتيا مدته 38 دقيقة قالت إنه يتضمن محادثات جرت بين ضباط ألمان وهم يبحثون في 19 فبراير في قصف شبه جزيرة القرم، ما أثار أزمة بين البلدين.



وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن المحادثات التي أكدت برلين صحتها «تسلط الضوء مرة أخرى على ضلوع الغرب المباشر على نحو جماعي في النزاع في أوكرانيا».



واعتبر بيسكوف أن «التسجيل في ذاته يشهد على نقاش مفصل وملموس داخل الجيش الألماني حول مشاريع لشن ضربات على الأراضي الروسية». وشدد على أن «كل شيء واضح للغاية».



من جهته، صرح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الابيض جون كيربي «إنها محاولة واضحة للروس لزرع الشقاق وإظهار انقسام وجعل الأمر يبدو وكأن الغرب ليس موحدا».



وأضاف كيربي «لن نرضخ أمام هذه المحاولة (...) نعمل جميعا في محاولة لدعم أوكرانيا».



وتضمن التسجيل المتداول أحاديث عن احتمال استخدام القوات الأوكرانية صواريخ ألمانية الصنع من طراز توروس وتأثيرها المحتمل.

ويشكل مضمون التسجيل مصدر حرج لألمانيا لأن برلين تعلن رسميا عن موقف رافض لتزويد كييڤ بصواريخ توروس القادرة على إصابة أهداف على بعد يصل إلى 500 كيلومتر لتجنب خطر تصعيد النزاع، بينما تطالب بها أوكرانيا منذ فترة طويلة.



إلى ذلك يتضمن التسجيل أحاديث عن توجيه الصواريخ نحو أهداف مثل جسر رئيسي فوق مضيق كيرتش يربط البر الرئيسي الروسي بشبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو في العام 2014، بالإضافة إلى استخدام الصواريخ التي قدمتها كل من فرنسا وبريطانيا لكييڤ.

ويؤكد أحد المتحدثين في التسجيل أن عملية توجيه صواريخ نحو الجسر تتطلب ما بين 10 إلى 20 صاروخا.



وتزامنت تصريحات بيسكوف مع توجه السفير الألماني لدى روسيا ألكسندر غراف لامبسدورف صباح أمس إلى وزارة الخارجية الروسية.

وذكرت وسائل إعلام روسية أن السفير غادر الوزارة بعدما استغرقت زيارته إليها ساعة ونيفا. ولم يدل بأي تصريح للصحافيين.



وأفادت برلين بأن موسكو لم تستدع السفير. وردا على سؤال بهذا الشأن، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية كريستيان فاغنر لصحافيين «عقد سفيرنا اجتماعا مخططا له منذ فترة طويلة هذا الصباح في وزارة الخارجية الروسية».



وأعلنت الخارجية الروسية في بيان نشر مساء أمس أنها طلبت من السفير الألماني «تفسيرات» بشأن تسليم كييڤ صواريخ توروس المذكورة.



كذلك نددت الخارجية الروسية أمام السفير «بالطبيعة غير المقبولة لمحاولات السلطات الألمانية عرقلة أنشطة الصحافيين الروس في ألمانيا»، متوعدة «برد شديد» من موسكو.

من ناحية اخرى، حث رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال الدول الغربية أمس على تحويل أصول روسية مجمدة تبلغ قيمتها 300 مليار يورو إلى كييڤ للمساعدة في إعمار البلاد ودعم تعافيها.



وقال شميغال خلال مؤتمر صحافي إن «المساعدة التي نتلقاها من شركائنا تمثل أداة مهمة للغاية، لكننا بحاجة إلى الاستباقية والمثابرة بغض النظر عن الوقت والتقلبات السياسية والجولات الانتخابية التي ستجري في العالم».



وأوضح أن «مصادرة الأصول الروسية يجب أن يصبح مصدرا موثوقا لدعم دولتنا وتمويل تعافينا».