واصلت إدارة شؤون الانتخابات في وزارة الداخلية منذ الساعة السابعة والنصف صباح اليوم الثلاثاء، استقبال طلبات المرشحين والمرشحات إلى انتخابات مجلس الأمة للفصل التشريعي الـ18 (أمة 2024) في اليوم الثاني لفتح باب الترشح الذي يستمر حتى 13 مارس الجاري.

وكانت الإدارة قد استقبلت أمس الاثنين في اليوم الأول لفتح باب الترشح 42 مرشحا ومرشحة قدموا طلبات ترشحهم لانتخابات (أمة 2024) التي ستجرى في الرابع من شهر أبريل المقبل.

يذكر أن وزارة الداخلية أعلنت بدء استقبال المرشحين إلى (أمة 2024) اعتبارا من أمس الاثنين ولمدة 10 أيام متتالية تنتهي بنهاية الدوام الرسمي ليوم الأربعاء الموافق 13 الجاري .