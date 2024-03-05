أقيمت بقصر الوطن في العاصمة أبوظبي ظهر اليوم، مراسم الاستقبال الرسمية لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، وذلك بمناسبة زيارة دولة لسموه لدولة الإمارات العربية المتحدة.

ولدى وصول الموكب الرسمي المقل لسموه إلى قصر الوطن اصطفت كوكبة من الخيالة والهجانة ومجموعة من الفرق الشعبية حيث قامت بأداء الفنون التراثية وقام سرب من طائرات فرسان الإمارات بتشكيل علم دولة الكويت في الجو ونفخت الأبواق وأطلقت المدفعية إحدى وعشرين طلقة ترحيبا بقدوم سموه كما اصطفت مجموعة من أطفال دولة الإمارات العربية المتحدة رافعين أعلام البلدين.

وعند الوصول إلى منصة الشرف تم عزف السلام الوطني لدولة الكويت والسلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة .

بعدها تفضل سموه بمصافحة عدد من أصحاب السمو والمعالي والسعادة الشيوخ وكبار المسؤولين بالحكومة الإماراتية كما قام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة بمصافحة أعضاء الوفد الرسمي المرافق لسموه.

هذا ووصل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، والوفد الرسمي المرافق لسموه ظهر اليوم، إلى العاصمة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة وذلك في زيارة دولة.

وقد قام سرب من الطائرات الحربية الإماراتية بمرافقة طائرة سموه فوق الأجواء الإماراتية.

وكان في مقدمة مستقبلي سموه على أرض المطار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

كما كان في استقبال سموه حفظه الله سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة وسعادة سفير دولة الكويت لدى دولة الإمارات العربية المتحدة جمال محمد الغنيم وسعادة سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى دولة الكويت مطر حامد النيادي.

هذا ويرافق سموه وفد رسمي يضم كلا من الشيخ الدكتور سالم جابر الأحمد الجابر الصباح والشيخ نواف عبدالعزيز حمود الجراح الصباح والشيخ مبارك فهد السالم الصباح والشيخ جابر فيصل السعود الصباح والشيخ مبارك صباح سالم الحمود الصباح والشيخ حمد سالم الحمود الجابر الصباح ورئيس جهاز متابعة الأداء الحكومي الشيخ أحمد مشعل الأحمد الجابر الصباح وكبار المسؤولين بالديوان الأميري.

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