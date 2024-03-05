قال مرشح الدائرة الخامسة النائب السابق فيصل الكندري": تابعنا عملية الإصلاح ومحاسبة الفاسدين في المرحلة الماضية، وهو الأمر الذي دعانا إلى التفاؤل في ظل القيادة السياسية، وعموما كفانا وعودا ومهاترات والشعب ينتظر الإنجاز الملموس وهذا لا يأتي بالكلام".

وأضاف الكندري في تصريح صحافي عقب تقديم أوراق ترشحه في إدارة الانتخابات في اليوم الثاني من فتح باب التسجيل، إن" القيادة السياسية قامت بمحاسبة الفاسدين من خلال قرارات صارمة وواضحة ولكن يجب أن يواكب ذلك إنجاز حقيقي من الحكومة يتلمسه المواطنون ونريد الانجاز الذي يشعر به المواطن ويخدم البلد".

وذكر الكندري" نحن شبعنا من الدراسات، وعلى الحكومة أن تبادر بتحسين مستوى المعيشة هو الملف الأهم ويجب أن يستمتع الشعب الكويتي في ظل الوفرة المالية لمواجهة ارتفاع الأسعار".

وقال إن "المطلوب من الحكومة أن تجعل الشعب يثق فيها، وإن وفقت في الوصول سوف نمد يد التعاون ونعمل من أجل تحسين مستوى المعيشة المواطنين، ودعونا نترك الخلافات السابقة وراء ظهورنا".