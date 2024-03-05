قال النائب السابق مرشح الدائرة الأولى صالح عاشور: "أحيي الشعب الكويتي على وقوفه مع أهم مؤسسة وهي المؤسسة التشريعية".

وأضاف عاشور في تصريح صحافي عقب تقديم أوراق ترشحه في إدارة الانتخابات في اليوم الثاني من فتح باب التسجيل، إن" من يقرأ التاريخ السياسي يرى أن الشعب الكويتي لا يكل ولا يمل ويستمر بدعم المؤسسات التشريعية لأنه يدرك أنها صمام الأمان للبلد ومن خلاله يستطيع ان يأخذ حقوقه ومن خلال المجلس وجدنا كيف تكون هناك رقابة وإصلاح فكثير ممن تجاوز على المال العام نجده الآن خلف القضبان بفضل مجلس الأمة".

وذكر عاشور "نحن مقبلون على مرحلة حساسة جدا وهناك استحقاقات كثيرة وإصلاح الوضع الاقتصادي موضوع مهم وسلم الرواتب ومعاشات المواطنين لم تتغير من أكثر من عشر سنوات وآن الأوان أن نرفع من مستوى معيشة المواطن ويجب ألا يقل مستوى معيشته مقارنة مع دول الخليج.

وبين عاشور أن "الوضع السياسي في الكويت متغير وغير مستقر وهذا ينعكس على كل الأوضاع الاقتصادية والسياسية ومن غير المقبول أن يكون هناك كل ثلاثة أشهر مجلس أمة".

وتساءل "هل هذا الوضع السياسي يؤدي للاستقرار والتنمية وإلى تحسين معيشة المواطن وإصلاح الأوضاع الاقتصادية والصحية، والمجلس الماضي أعطى دعما غير مسبوق للحكومة وتوافق مع الحكومة لتأجيل قوانين تحسين المعيشة".

وقال إن" هناك في المرحلة القادمة استحقاقات سياسية يجب أن نناقشها بحيث تنعم الكويت بالاستقرار السياسي ويتلمس المواطن أن المجلس القادم مجلس نابع من الشعب أولى أولوياته تحسين معيشة المواطنين والخدمات".