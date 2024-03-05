قال النائب السابق مرشح الدائرة الثالثة حمد العليان "نعود مرة أخرى للمكان نفسه في إدارة الانتخابات ونعود إلى الأمة ولا نجزع، وما يهمنا هو الاستقرار الذي يعود بالنفع على البلاد ".

وقال العليان "يراهن البعض على أن الحل والإبطال سيدخلان الناس في ملل ولكن الشعب الكويتي في كل مرة يسطر ملحمة جديدة، والأمة ستقوم بنفس الدور لإيصال أغلبية متجانسة وفي مجلس 2023 الاستثنائي أقر 13 قانونا في مداولتين، وفي 5 أشهر أقرت قوانين غطت جميع مناحي الحياة وللأسف الحكومة هي من قطعت طريق الإنجاز برفع كتاب حل المجلس الاستثنائي وسنستمر لاستكمال ما بدأناه وسنستمر في مواجهة الفساد ونعود بصوت أعلى".