قال مرشح الدائرة الأولى النائب السابق د. عبدالله الطريجي: "تشرفتُ بتقديم اوراقي للترشح، ولله الحمد حزت على ثقة ابناء الأولى 3 مرات، وبإذن الله سيكون تصويتهم للأصلح".

وأضاف الطريجي:" الكل يتغنى بالماضي الجميل للكويت، وهذا الماضي لم يأت من فراغ انما من تكاتف رجال بنوا البلد، واليوم المواقف اختلفت وعلينا الابتعاد عن تصفية الحسابات والصراعات والمهاترات".

وتابع: " لقد اتخذت شعاري لهذه الانتخابات وهو (الكويت تقول كفى) نعم كفى صراعات فالنطق السامي شخص في خطابه المرحلة السابقة، وأن السلطتين تبادلتا المصالح للإضرار بالمواطنين، والناخب هو من يختار".