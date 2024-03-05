قال مرشح الدائرة الأولى عبدالوهاب الكندري: " المجلس القادم سيكون هو المجلس الفيصل، وفي المجالس الأخيرة سادت الغربلة السياسية وتمخضت ونتجت عنها الخارطة التشريعية التي كانت لها فائدة للكويت وأهلها".

وبين أن" برنامجنا الانتخابي يصب في خانة تصحيح المسار وترميم الحاضر في المجال الاقتصادي والتربوي والتعليم والصحة وتعديل قانون التأمينات الاجتماعية وإضافة شرائح جدية إلى (عافية).

وأكد أنه "حتى نحقق القضايا الأساسية يجب ان يكون هناك توافق برلماني -برلماني بالدرجة الأولى، والأمر متروك لأهل الكويت برجالها ونسائها واختيار ما يرونه مناسبا للمرحلة القادمة".