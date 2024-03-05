قال مرشح الدائرة الرابعة بدر الشلال: "الكويت اليوم تعاني من صراعات سياسية توقفت فيها التنمية واليوم نطرح أنفسنا للمساهمة في حل الأزمات السياسية والاقتصادية، فنحن مقبلون على مرحلة سياسية تتطلب من الجميع التكاتف والتعاون، لأن البلد يعاني من معوقات البنية التحتية وسوء الإدارة التعليمية".

وأضاف" نحن أمام تحدي الطعن بالولاء والجنسية ونحن أمام مرحلة خطيرة ومفصلية في تاريخ الكويت، وفي الغزو لم نسأل عن الجنسية لكي تحمل سلاحك واليوم بكل أسف وصلنا إلى مرحلة خطيرة من الاعتداء على هذا الملف وهو الجنسية وسيكون لنا دور مفصلي ومحوري بهذا الموضوع".

وانتقد الشلال "إغلاق ساحة الإرادة في وجه الاحتجاجات السلمية من أجل نصرة إخواننا في غزة، فهذا تجاوز خطير على الحريات بعد ان وصلنا إلى مرحلة الطعن بالولاء وستكون لنا حلول لكثير من المشاكل".