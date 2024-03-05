قال مرشح الدائرة الرابعة عبدالله العلاج" تقدمت بأوراق ترشحي وأحمل هموما ورؤى شبابية تهدف إلى تطوير المنظومة التعليمية والاهتمام بالمنظومة الصحية، وما حدث في أزمة كورونا يثبت أن هناك كوادر على قدر المسؤولية، ومحزن ما نراه من اخفاقات من الحكومات بسبب تعطيل التنمية، والفساد استشرى في المراحل السابقة".

وانتقد العلاج قرارات حكومة سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم بشأن منع التجمعات في ساحة الإرادة من أجل دعم القضية الفلسطينية، مضيفا" نحن اليوم نهدف كشباب قادمين في انتخابات ٢٤ إلى تقديم رؤى تلامس هموم الشارع والشباب".

وقال "هناك تضييق على المعلمين فيما يتعلق بموضوع البصمة واليوم نحن كشباب نحمل روئ إصلاحية ونبحث عن كويت جديدة وان يكون لأبناء الكويت مستقبل باهر وتوفير فرص توظيف للشباب بدلاً من أن يكون هناك تضييق على الشباب في البعثات الخارجية".

وأكد أن" أولوياتنا وهمومنا وتطلعاتنا كشباب كبيرة ونبحث ان تكون الكويت مركزًا ماليًا وتجاريًا و يجب الا يكون هناك تضييق على الحريات".