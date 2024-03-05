قال مرشح الدائرة الخامسة النائب السابق مرزوق الحبيني" تقدمت بأوراق ترشحي عن الدائرة الخامسة، وهي الدائرة التي يبلغ عدد ناخبيها أكثر من 260 ألف ناخب، وهي الأكبر مساحة وعددا، وسأقوم باستكمال ما قمنا به في المجلسين السابقين وتحديدا الإصلاح ومحاربة الفساد والاهتمام بمكتسبات الشعب من زيادة الرواتب ومواجهة ارتفاع الأسعار.

وتمنى الحبيني أن يكون المجلس المقبل مكملا للمجلسين السابقين، وان يتبنى المجلس الإصلاح ومحاربة الفساد خصوصا أن الكويت في امس الحاجة إلى الاستقرار، لافتا إلى أن الاستقرار السياسي هو الشيء الرئيسي الذي يجب أن نسعى إليه لتأثيره على كل مناحي الحياة .