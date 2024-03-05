أعلنت وزارة الدفاع أنه تحت رعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ فهد اليوسف، أقيمت صباح اليوم الثلاثاء، مراسم ترقية اللواء الركن طيار بندر المزين إلى رتبة فريق وتعيينه رئيسا للأركان العامة للجيش تنفيذا للمرسوم الأميري الصادر من سمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ مشعل الأحمد.

وقالت الوزارة في بيان صحافي، إن الشيخ فهد اليوسف هنأ رئيس الأركان على نيله الثقة الغالية لسمو أمير البلاد "والتي تأتي تتويجا لجهوده وعطائه في مختلف الرتب والمناصب التي تقلدها خلال مسيرة عمله سائلا المولى عز وجل أن يعينه على حمل هذه الأمانة والقيام بواجباتها ومسؤولياتها على الوجه الذي يرضيه سبحانه".

وأضافت أن الشيخ فهد اليوسف دعا رئيس الأركان إلى العمل على تطوير قدرات وإمكانيات الجيش الكويتي ورفع مستوى الأداء والكفاءة والجاهزية لمنتسبيه ودعم وتشجيع المتميزين منهم وتذليل كل العقبات التي قد تحول دون تحقيقهم للأهداف والتطلعات المنشودة.

وحضر مراسم الترقية والتعيين وكيل وزارة الدفاع الشيخ د.عبدالله مشعل الصباح.