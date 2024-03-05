قال مرشح الدائرة الأولى محمد المطر" نحن نعاني من واقع صعب من خلال تكرار حل وإبطال مجلس الأمة، والواقع المرهق يمثل قمة الاحباط ولكن ما هو البديل لأنه عندما قاطعت القوى الإصلاحية الانتخابات كان واقعا مريرا نتجت عنه قوانين سيئة ولو تم حل مجلس الأمة أكثر من مرة لابد أن نشارك".

وثمن المطر تجربة الخارطة التشريعية فكانت ممتازة وليس لها مثيل في تاريخ الكويت، موضحا أن المحاسبة مهمة ولكن البناء مهم جدا، ومجلس 2023 فيه أخطاء ولكنه أقر الخارطة التي تعتبر سابقة.

ونبه المطر إلى ضرورة مواجهة المال السياسي مثل صندوق الجيش، مستدركاً بقوله "وإن وفقت ووصلت إلى المجلس سأكون في لجنة حماية الأموال العامة لاستكمال التحقيق في هذا الملف".