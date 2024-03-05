قال مرشح الدائرة الخامسة عايض أبو خوصة " أقف أمامكم مرشحا عن الدائرة الخامسة بعد أن أنهي قانون العزل السياسي وحرمنا من التصويت وليس الترشيح فقط، لذلك أتقدم بالشكر لسمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه الذي سمح بإنهاء العزل السياسي".

وأضاف" حرصت في الفترة السابقة على القيام بدوري كمواطن، وأعلن اليوم شعاري للحملة الانتخابية وهو (الشعب أولوية) وأولويات الشعب يحتاج أن يركز الجميع على الحياة اليومية لهذا الشعب، ونحتاج إلى الابتعاد عن الصراعات السياسية والتركيز على أولويات الشعب، والأولوية ما تحتاج استبيان، انظر إلى الشوارع وحالها وتعرف الأولوية وتوفير السكن المناسب الأولوية ومحاربة المخدرات أولوية ونحن بحاجة أن يكون جل تركيزنا على المواطن والشعب سوف يكون أولوية".

وأوضح أنه يجب التركيز على أولويات المواطن واهتماماته اليومية وحث النواب على التركيز على المواطن واولوياته وتحسين معيشته".