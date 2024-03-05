قال مرشح الدائرة الخامسة النائب السابق عبدالله البرغش «نشكر صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله ورعاه، لإصداره المرسوم الذي سمح لنا بالترشح».

وأوضح البرغش «حرمنا من هذا الحق على مدى سنوات طويلة ماضية، وسنواصل الخارطة التشريعية لإنجاز كثير من القوانين».

وأضاف «توزيع الدوائر جائر ويجب تعديله، فمن غير المعقول أن يكون أعداد الناخبين في الدائرة الخامسة نحو 300 ألف وفي الدائرة الثانية ما يقارب 90 ألف ناخب».

وقال «إن مربط الفرس تصويت الرئاسة وهو بداية الإصلاح والفساد ويجب أن يتعدل القانون وأن يكون التصويت علنا حتى لا ندخل في دائرة الشك والشبهات».

وأوضح البرغش أن رئيس الحكومة الشيخ الدكتور محمد الصباح نُجله ونقدره ولكن الشعب الكويتي خط أحمر وآخر زيادة على الراتب الأساسي سنة 75 والغلاء يتزايد، فبإمكان الحكومة أن تقر زيادة غلاء المعيشة بقرار وتنهي المزايدات.

وذكر البرغش «رأينا أحكاما كثيرة صدرت ضد الفاسدين، والفاسد لن يكون له مكان في الكويت في قادم الأيام».