قالت نائب الأمين العام للأمانة العامة للأوقاف أمل الدلال إن الملتقى الوقفي الـ 27 الذي ينطلق بعد غد الخميس، تحت رعاية سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، يركز على أهم إنجازات الأمانة على مدى 30 عاما في شتى مجالاتها.

وقالت الدلال في مؤتمر صحافي أقامته أمانة الأوقاف اليوم الثلاثاء، إن الملتقى الوقفي الـ 27 الذي سيحمل شعار (ثلاثون عاما من الريادة) يتمحور حول أدوار أمانة الأوقاف المجتمعية والتنموية وعلى قطاع الاستثمار والمصارف الوقفية والدعوة للوقف والحث عليه والبناء المؤسسي والتخطيطي الاستراتيجي وملف التنسيق الدولي وغيرها من مجالات.

وأضافت أن رسالة الأمانة تنص على تعزيز مكانة الأوقاف وتطوير أصولها وتنمية عوائدها وتنويع مصارفها بما يحقق التنمية المجتمعية والمقاصد الشرعية والنهوض بالوقف واستثماره وصرف ريعه وتعزيز ثقافته بشراكة مجتمعية فاعلة.

من جهته قال نائب رئيس اللجنة التحضيرية للملتقى حمد المير ، إن الملتقى سيسلط الضوء على دور الوقف كنموذج فعال في سد احتياجات المجتمع وتعزيز المفهوم الاستراتيجي للوقف في استباق الأزمات والتصدي لها.

وأضاف المير أن أمانة الأوقاف تقيم هذا الملتقى مواكبة لاحتفالية الامانة بمرور 30 عاما على انشائها والتطرق لأبرز إنجازاتها التي تم تحقيقها خلال هذه المسيرة الطويلة.

وأشار إلى أن الملتقى سيستضيف عددا من المسؤولين ذوي الخبرة داخل الكويت وخارجها ليقدموا ما لديهم من خبرات ومشاركة فعالة.