قال مرشح الدائرة الأولى محمد جوهر حيات: «تقدمتُ بأوراق ترشحي حاملا شعار (لن يموت الحلم)، مؤمنا بأن الشعوب لن تتطور إلا بوجود أحلام قابلة للتحقيق من خلال العمل والتطور».

وأضاف «نحتاج إلى العمل غير التقليدي والبحث بجدية أكبر في خلق قوانين اقتصادية مستدامة تعود بالخيرات على البلد، وكل هذه التشريعات لا يمكن تحقيقها إلا بالكفاءات الوطنية».

وأكد حيات «أعلم أن هناك إحباطا يسود المجتمع الكويتي بسبب كثرة الانتخابات، وإذا استسلمنا إلى حالة الإحباط سنخرج بكابوس، ولذلك يجب أن نمحيه من قلوبنا ونسعى لتحقيق أحلام حقيقية والتمسك بتطوير المجتمع والتنمية البشرية، مشددا على أن الديموقراطية قدر علينا ويجب العمل خارج الإطار، وأنا مؤمن بالشعب الكويتي، وبإذن الله لن يموت الحلم سيكون ليس شعار حملة فقط بل شعار حياة».