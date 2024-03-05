سلطان العبدان-فرحان الشمري

تقدم 28 مرشحا اليوم إلى إدارة شؤون الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية بطلبات الترشح في اليوم الثاني من فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الأمة للفصل التشريعي الـ 18 المقرر عقدها في الرابع من أبريل المقبل، وبلغ إجمالي عدد المرشحين في أول يومين من الترشح 70 مرشحاً من بينهم 68 مرشحاً من الذكور، ومرشحتان.

وتقدم اليوم الثاني 7 مرشحين في الدائرة الأولى، فيما تقدم 5 مرشحين في الدائرة الثانية، في حين تقدم مرشحان في الدائرة الثالثة، وتقدم 6 مرشحين في الدائرة الرابعة، وتقدم 8 مرشحين في الدائرة الخامسة.

وكان من أبرز من تقدموا بأوراق ترشحهم في اليوم الثاني النواب السابقون صالح عاشور وفيصل الكندري وأحمد الفضل وحمد العليان وعبدالله الطريجي وعبدالله البرغش وأحمد مطيع العازمي ومرزوق الحبيني وحامد البذالي وخليل الصالح ومحمد مساعد الدوسري ومحمد جوهر حيات.

وكانت إدارة شؤون الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية افتتحت في الساعة السابعة والنصف من صباح أمس الأول باب الترشح لانتخابات أعضاء مجلس الأمة في الفصل التشريعي الـ 18 (أمة 2024)، ويستمر ذلك حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم الأربعاء الموافق الثالث عشر من شهر مارس الجاري.